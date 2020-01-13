Бичурский район, Бурятия, , 09:25 — REGNUM На выходных на территории Бурятии произошло 14 пожаров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС республики, в результате одного из них погибла женщина.

Информация о задымлении дома в селе Бичура Бичурского района поступила пожарным 12 января. Прибыв на место, спасатели не обнаружили открытого огня.

«В ходе проведения разведки пожара в подполье было обнаружено тело человека. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем: в подполье было обнаружено истлевшее одеяло, которым был накрыт картофель и чугунок с горячими углями», — отметили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике угарным газом отравились четыре ребёнка. Предполагается, что причиной стала слишком рано закрытая заслонка печной трубы, из-за чего продукты горения начало затягивать в дом.

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