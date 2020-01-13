Одесса, Украина, , 09:28 — REGNUM В Одессе неизвестные в течение выходных дважды ограбили один и тот же музей, сообщил 11 января директор музея Артём Погосенко на своей странице в социальной сети Facebook.

Речь идёт о музее «Пороховая башня», расположенном в парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко.

«Открыли замок, взломали витрины, вынесли старинные монеты, книги и ещё пару менее ценных вещиц. Всё разбросали и зачем-то разбили окно», — рассказал директор музея 11 января.

12 января грабители вновь вернулись.

«Взломаны ещё две витрины. Вновь украдены и уничтожены экспонаты. Они уничтожат всё. Надо думать об охране», — написал Погосенко.

В комментариях к сообщению он рассказал, что экспозицию музея временно эвакуировали в гараж.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее неизвестные похитили более 100 экспонатов из краеведческого музея города Новоград-Волынский.

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