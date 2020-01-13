Ульяновск, , 09:16 — REGNUM В Новоспасском районе Ульяновской области направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя коммерческой структуры, которого обвиняют в незаконном предпринимательстве. Сумма незаконно полученного дохода оценивается в 12,5 млн рублей, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Перед судом предстанет житель Сызрани, который, как полагает следствие, занимался незаконным бизнесом. По данным правоохранителей, он организовал регистрацию на подставное лицо общества с ограниченной ответственностью, которое занималось хранением, переработкой нефти и нефтепродуктов. Следователи считают, что он арендовал комплекс зданий асфальтобетонного завода в Новоспасском районе.

«Зная, что фирма не имела соответствующей лицензии, злоумышленник, противоправно эксплуатируя взрывопожароопасный объект, занимался реализацией мазута, бензина, дизельного и печного топлива», — говорят в надзорном ведомстве.

Правоохранители полагают, что сумма незаконно полученного дохода с октября 2017 года по февраль 2018 года превысила 12,5 млн рублей. По данному факту предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере»). Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Барышском районе прокуратура требует привлечь к уголовной ответственности руководство частной компании, которая нарушила закон при обеспечении населения водой и неправомерно получила более 15 млн рублей прибыли. По данным правоохранителей, фирма эксплуатировала 29 артезианских скважин, при этом лицензии на данный вид деятельности не имеет.

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