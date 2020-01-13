Самара, , 09:15 — REGNUM Водитель автомобиля ВАЗ — 210 740 на трассе «Самара — Волгоград — Звезда» сбил насмерть пешехода. Об этом 13 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, 58-летний водитель легкового автомобиля на территории Безенчукского района не заметил 35-летнего пешехода, который шел в попутном направлении. От полученных травм пешеход скончался на месте аварии.

Отмечается, что на одежде мужчины не было светоотражающих элементов.

В настоящий момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава ЕР в Бурятии назвал виновного в смертельном ДТП со своей машиной