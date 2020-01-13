Багдад, , 09:10 — REGNUM Правоохранительные органы Ирака обнаружили и обезвредили 65 взрывных устройств, принадлежащих боевикам «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 13 января сообщает Kurdistan.ru.

Находка была сделана в спорной провинции Киркук, где террористическая группировка продолжает сохранять высокую активность. Взрывчатка была уничтожена саперной группой.

Как передавало ИА REGNUM, власти Ирака еще в декабре 2017 года объявили о полной победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем не менее преступная группировка продолжает свою деятельность, особенно на спорных между Иракским Курдистаном и Багдадом территориях.