Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 09:04 — REGNUM На Ямале рецидивист обвиняется в тяжком преступлении, совершенном из желания защитить женщин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Следствием установлено, что 2 ноября 2019 года в одной из квартир города Ноябрьска было обнаружено тело 34-летнего ямальца с множественными травмами. Был установлен ранее неоднократно судимый 30-летний подозреваемый, который признал свою вину в содеянном. Из его показаний следует, что 1 ноября к нему обратилась знакомая с жалобой, что с ней и с её матерью жестоко обращается сожитель. Обвиняемый пошёл разбираться с сожителем, избил его. Затем ушёл.

Установлено, что ранее неоднократно судимый обвиняемый совершил преступление спустя трое суток после выхода на свободу из мест лишения свободы.

По факту было возбуждено и расследовано преступление по ч. 4 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Рецидивист находится под стражей.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.