Кито, , 09:08 — REGNUM Эквадорский вулкан Ла-Кумбре проявил активность. Сообщение об этом опубликовано на странице национального парка Галапагос в Facebook.

Специалисты зафиксировали извержение 12 января около 18:15 по местному времени (13 января в 02:15 мск).

Вулкан Ла-Кумбре находится на острове Фернандина, третьем по размеру в Галапагосском архипелаге. Высота вулкана — около 1,5 тыс. метров, последний раз он извергался летом 2018 года. Жителей на острове нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за извержения филиппинского вулкана Тааль приостановил свою работу аэропорт Манилы.

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