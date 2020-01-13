Улан-Удэ, , 08:54 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ госпитализированы четверо детей с диагнозом отравление угарным газом. Пострадавшим от четырёх до тринадцати лет — в минздраве оценивают их состояние как средней тяжести.

Как сообщает «Байкал-Daily», несчастный случай произошёл 9 января в частном доме в пригородном посёлке Матросово. По мнению специалистов, дети отравились из-за слишком рано закрытой печной трубы дым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Хакасии два человека погибли, отравившись продуктами горения угля в частном доме. Предварительно установлено, что протопив печь, хозяйка легла спать, не убедилась в отсутствии утечки угарного газа. Ранее она замечала, что печь дымила.

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