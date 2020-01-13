Чита, , 08:53 — REGNUM Потерпевшими по делу солдата-срочника из Забайкалья Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев во время смены караула, проходят восемь человек. «Потерпевшие все из одного призыва и роты», — сообщил в интервью «Радио Свобода» отец задержанного.

По словам Салимжана Шамсутдинова, кажется странным, что обвиняемым в «дедовщине» проходит всего один человек, да и то не офицер, а рядовой. Также он отметил, что трагедии предшествовали каждодневные издевательства, словесные оскорбления и ночные избиения (всё происходило там, где нет камер: в коридоре и туалете). Также отец упомянул постоянные издевательства командиров, которые заставляли не спать.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вечером, 25 октября 2019 года Забайкалье потрясло страшное событие: при смене караула солдат-срочник взял автомат и расстрелял двух офицеров и шестерых своих сослуживцев в войсковой части, расположенной в ЗАТО Горный. В СМИ просочилась информация о том, что расстрел происходил прицельно (Шамсутдинов, по некоторым данным, хладнокровно добивал некоторых раненых), а на допросе вначале признался, что нисколько не жалеет о своём поступке.

Позднее солдат написал открытое письмо родственникам убитых, в котором попросил прощения и сказал, что всегда хотел служить в армии, но не представлял, в каком «аду» окажется.

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