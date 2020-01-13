Самара, , 08:53 — REGNUM «Желтый» уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий объявлен в Самарской области. Об этом 12 января сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, днем 13 января на территории области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы которого будут достигать до 15−20 метров в секунду. Кроме этого, местами ожидается метель и ухудшение видимости до 500−1000 метров.

В связи с этим спасатели предупреждают водителей о необходимости соблюдения скоростного режима и дистанции во время движения.

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