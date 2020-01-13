Веллингтон, , 08:50 — REGNUM В Новой Зеландии возросло количество погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, произошедшего в декабре 2019 года. Об этом сегодня, 13 января, сообщила местная полиция.

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«Полиция может подтвердить, что ещё один человек скончался в австралийской больнице прошлой ночью в результате травм, полученных в результате извержения вулкана на Уайт-Айленде», — говорится в сообщении правоохранительного ведомства, опубликованного на официальном сайте полиции.

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Таким образом жертвами извержения вулкана стали 18 человек. В полиции уточнили, что 16 из них умерли в Новой Зеландии и два человека —в Австралии.

Как сообщало ИА REGNUM, извержение вулкана на Уайт-Айленде произошло 9 декабря. В то время на острове находились 47 человек. В результате стихийных бедствий погибли 17 человек. 24 декабря полиция Новой Зеландии прекратила поиски тел двух погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд.

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