Екатеринбург, , 08:43 — REGNUM В Екатеринбурге доведено до суда уголовное дело в отношении жителя Верхней Пышмы, обвиняемом в применении опасного для здоровья насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, преступление произошло в Екатеринбурге 5 ноября 2019 года. В тот день сотрудники полиции приехали на вызов в дом по улице Миномётчиков. Граждане сообщили о нарушении правопорядка. На месте полицейские обнаружили мужчину, который грубо ругался и нарушал общественный порядок.

В момент задержания, гражданин ударил полицейского по руке и сломал ему фалангу пальца. По заключениям медиков, представителю власти был нанесён вред здоровью средней степени тяжести (оскольчатый перелом со смещением).

«Санкция статьи предусматривает в качестве наиболее строгого наказания лишение свободы на срок до 10 лет», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, уточнив, что уголовное дело по существу рассмотрит Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области в конце ноября 2019 года житель Североуральска был признан виновным в нападении на сотрудников полиции. Гражданина приговорили к трём годам лишения свободы в колонии-поселении.

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