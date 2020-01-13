Улан-Удэ, , 08:39 — REGNUM Вице-спикер регионального парламента Бурятии Баир Жамбалов впервые после трагедии 5 января, когда его автомобиль насмерть сбил 17-летнюю девушку, написал пост на своей странице в «Фейсбук». Своё долгое молчание он объяснил шоком и растерянностью, а также ограничениями ведущегося следствия.

«Больше всего всех интересуют три момента, которые сейчас обсуждаются. Кто был за рулём? За рулём был мой друг Галуст (Пилосян — прим. ред.). Мы поменялись машинами, и это вина, за которую себя буду всегда корить», — отметил он.

По словам политика, он хотел попробовать машину друга, поскольку она совсем новая.

Напомним, внедорожник на полной скорости сбил девушку, после чего уехала дальше. Машина была найдена в десяти км от места происшествия.

«Это не было бегством. Я выехал раньше и ехал впереди, Галуст позвонил и сказал что сбил человека. Я тут же вернулся. Галуст сказал, что на месте ДТП уже подъехали машины и есть люди. Скорее нужен медик. Думали, что быстрее будет привезти самим», — написал Баир Жамбалов.

Он также заявил, что компания не употребляла алкоголь, добавив о своей заинтересованности, чтобы следствие установило всю истину произошедшего.

Между тем многие жители республики не доверяют версии обвиняемых, считая, что за рулём машины был другой человек. Как сообщало ИА REGNUM, расследование обстоятельств ДТП из-за растущего резонанса взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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