Анкара, , 08:38 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали 131 нелегального мигранта на западе страны, об этом 13 января сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, нелегалы пытались пересечь границу с Евросоюзом в провинции Измир, где и были арестованы.

Отмечается, что беженцы были выходцами из Палестины, Сирии, Кувейта, Сомали и Ирака.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока, пытающихся спастись от внутренних конфликтов в своих странах. В частности речь идет о Сирии.

В 2015 году Анкара заключила соглашение с Брюсселем, в соответствии с которым граница для нелегалов была закрыта, что привело к значительному сокращению миграционного потока на территорию содружества.