Шадринск, Курганская область, , 08:30 — REGNUM В курганском городе Шадринске не утихает скандал с предоставлением квартиры ветерану Великой Отечественной войны. На этот раз 93-летний Пётр Жуков не желает въезжать в новое, предоставленное мэрией жильё, сообщает «Общественное телевидение России».

Напомним, ветеран Великой Отечественной войны Пётр Степанович Жуков был поставлен на учёт в горадминистрации Шадринска как нуждающийся в квартире в июле 2019 года. Своего угла у него нет, так как в 2012 году своё жильё он подарил сыну.

В августе родственники пожилого человека узнают, что имя ветерана исчезло из списка людей, которым государство в обязательном порядке, вне очереди предоставляет жилые помещения.

В мэрии Шадринска пояснили ситуацию юридической проволочкой: Пётр Степанович Жуков имеет статус ветерана Великой Отечественной войны, однако в боевых действиях участия не принимал — служил в войсках НКВД, в специальном подразделении контроля особых объектов. Таким ветеранам федеральный бюджет новые квартиры не оплачивает. Но в скандальную ситуацию 18 декабря 2019 года вмешался глава СКР Александр Бастрыкин. Муниципалитет предоставил ветерану малогабаритную квартиру из городского фонда.

Сейчас ветеран сетует, что квартира предоставлена в отдалённом районе Шадринска. Он опасается, что умрёт от голода в одиночестве, так как детям и внукам будет неудобно до него добираться. Кроме того, квартира расположена на третьем этаже. Пожилому человеку, который с трудом передвигается, сложно будет выходить на улицу, преодолевая лестничные марши.

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