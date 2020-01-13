Уфа, , 08:33 — REGNUM 43 человека эвакуировали из здания ресторана Уфы во время пожара. Об этом 12 января сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о дыме на крыше здания ресторана «Высота», расположенного по ул. Менделеева, поступило на пульт пожарным 12 января.

Прибыв на место происшествия, огнеборцы установили, что происходит горение в вытяжной трубе на высоте третьего этажа здания.

Сотрудники заведения до приезда спасателей эвакуировали 43 посетителя, в том числе четырех детей.

Отмечается, что огнеборцы ликвидировали горение. К счастью, погибших и пострадавших нет. В результате возгорания огнём были повреждены деревянный карниз на площади три кв. метра, рекламный баннер и вентиляционное оборудование, расположенное на крыше. В настоящий момент дознаватели МЧС РФ устанавливают причины произошедшего.

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