Хух-Хото, Китай, , 08:27 — REGNUM Похититель людей был застрелен во Внутренней Монголии на севере Китая, сообщает 13 января агентство Синьхуа.

По данным полиции, подозреваемый по фамилии Чжоу взял троих человек в заложники в районе Синьчэн города Хух-Хото, региональной столицы около 11:00 по местному времени 12 января. Чжоу был вооружен самодельным оружием и взрывным устройством, при помощи которых угрожал убийством захваченным людям.

Полиция застрелила подозреваемого около 19:15 по местному времени, после чего обезвредила взрывчатку. Заложники были спасены, ведется расследование произошедшего.