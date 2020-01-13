с. Большая Тура, , 08:15 — REGNUM Солдат-срочник Артур Хакимов назвал причину своего побега из воинской части в Забайкалье. Судя по сообщению «URA.RU» и данным правозащитной организации «Комитет-совет солдатских матерей России», она не связана с желанием увидеться с матерью, которая перенесла инсульт.

Речь идёт о «дедовщине»: беглец заявил, что подвергался физическому насилию со стороны старшего по званию в воинской части в Большой Туре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 3 января 2010 года уроженец города Юрюзань Челябинской области Артур Хакимов самовольно покинул военную часть, отправив матери СМС-сообщение с текстом «Прости, я непутевый сын». Позднее выяснилось, что побег он совершил при помощи сервиса BlaBlaCar. Водитель попутного автомобиля довёз парня до Иркутска. Спустя трое суток военный сдался в Линейном отделе МВД на станции Ачинск.

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