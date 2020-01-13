Уфа, 13 января 2020, 08:17 — REGNUM Неотложную помощь пассажиру самолета, выполняющему перелет Москва — Ларнака, оказали врачи ФК «Уфа». Об этом 12 января сообщает пресс-служба уфимского футбольного клуба.
По сообщению пресс-службы ведомства, врачам футбольного клуба удалось стабилизировать состояние пассажира, которому во время полета стало плохо.
Благодаря грамотным действиям врачей удалось избежать экстренной посадки самолета.
Отмечается, что футбольная команда направлялась на Кипр на тренировочный сбор.
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