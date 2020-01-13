Луганск, 13 января 2020, 08:13 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования дважды открывали огонь по территории ЛНР, сообщили 13 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Под обстрелами оказались районы населённых пунктов Донецкий и Берёзовское.
Применялось вооружение БМП, автоматические станковые гранатомёты (АГС), станковые противотанковые гранатомёты (СПГ) и крупнокалиберные пулемёты.
Информация о потерях и разрушениях уточняется.
Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, разведка обнаружила в районе населённого пункта Станица Луганская зенитную установку, а возле посёлка Выскрив — буксируемую гаубицу «Мста-Б».
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