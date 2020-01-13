Ниамей, , 08:15 — REGNUM Число погибших в результате нападения боевиков на военную базу в Нигере в четверг, 9 января, возросло по меньшей мере до 89 человек. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение четырех источников в сфере безопасности.

Четыре источника безопасности сообщили агентству, что по меньшей мере 89 сотрудников сил безопасности Нигера, убитых во время атаки, были похоронены в субботу, 11 января, в столице страны, Ниамее.

Напомним, что в заявлении, сделанном властями непосредственно после атаки в четверг, число погибших составляло 25.

Один из источников сообщил, что фактическое число погибших может быть выше, потому что в четверг в районе Чинагодраре несколько солдат были похоронены сразу же.

Согласно данным некоммерческой исследовательской организации «Проект определения местоположения событий вооруженного конфликта», за последний год число нападений боевиков в Нигере возросло в четыре раза, в результате чего погибли почти 400 человек, несмотря на усилия международных сил по прекращению атак боевиков, связанных с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другими террористическими организациями, в том числе с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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