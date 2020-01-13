Багдад, , 08:09 — REGNUM В результате акций протеста в иракской Кербеле погиб один человек, об этом 12 января сообщает Kurdistan.ru.

По данным журналистов, столкновения между манифестантами и сотрудниками правопорядка привели к тому, что помимо погибшего пострадали еще три человека, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, антиправительственные демонстрации возобновились в нескольких провинциях на юге страны. В частности, в провинции Васит свыше 40 человек получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Ирака впервые посетил Иракский Курдистан