Джакарта, , 07:59 — REGNUM Пассажирский самолет авиакомпании Thai Airways совершил экстренную посадку в аэропорту столицы Индонезии Шри-Ланки, сообщает газета ColomboPage.

Сообщалось, что авиалайнер вылетел из Джидды (Саудовская Аравия) в аэропорт «Сурабая» в Индонезии, однако был вынужден сесть в аэропорту Шри-Ланки из-за плохого самочувствия двух пассажиров. К моменту посадки эти двое пассажиров были уже мертвы. Других подробностей произошедшего не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января самолет авиакомпании AirAsia совершил экстренную посадку в Индии. Причиной вынужденной посадки стала записка одной из пассажирок, которая сообщила о взрывных устройствах и готовности их привести в действие. После экстренной посадки правоохранители обыскали самолет, никакой взрывчатки обнаружено не было.

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