Омск, , 07:50 — REGNUM В Таврическом районе Омской области вынесен приговор по уголовному делу об угоне и последующем поджоге транспортного средства. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 января в региональной прокуратуре.

Прокуратура Таврического района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя. Установлено, что в сентябре 2019 года мужчина, будучи пьяным и находясь на территории мельницы в селе Сосновское, угнал автомобиль «Газель», принадлежащий местному жителю. Злоумышленник на угнанном автомобиле поехал в направлении населённого пункта Лесное.

По пути он, не справившись с управлением, съехал в кювет. Транспортное средство опрокинулось на бок. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина с помощью бензина поджёг автомобиль. Транспортное средство пришло в негодность, ущерб составил 320 тыс. рублей.

Житель Таврического района признал себя виновным и погасил ущерб. Суд назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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