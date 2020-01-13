Биллингс, США, 13 января 2020, 07:45 — REGNUM Одномоторный самолет разбился в округе Йеллоустоун в американском штата Монтана вечером субботы, 11 января. Подробности инцидента сообщает KTVQ.
По официальным данным, самолет разбился в 30 милях к северу от Биллингса при неизвестных обстоятельствам. Однако в качестве рабочей версии сообщается, что причиной трагедии могло послужить столкновение с антенной радиомачты на вершине горы.
К месту крушения выдвинулись представители оперативных служб, а также шериф округа Йеллоустоун. Устанавливаются причины и обстоятельства крушения.