Биллингс, США, , 07:45 — REGNUM Одномоторный самолет разбился в округе Йеллоустоун в американском штата Монтана вечером субботы, 11 января. Подробности инцидента сообщает KTVQ.

По официальным данным, самолет разбился в 30 милях к северу от Биллингса при неизвестных обстоятельствам. Однако в качестве рабочей версии сообщается, что причиной трагедии могло послужить столкновение с антенной радиомачты на вершине горы.

К месту крушения выдвинулись представители оперативных служб, а также шериф округа Йеллоустоун. Устанавливаются причины и обстоятельства крушения.