Екатеринбург, , 07:41 — REGNUM В Екатеринбурге завершились поиски 13-летней школьницы, которая ушла из дома ещё 31 декабря. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении полиции по связям со СМИ городского УМВД, девочка самостоятельно вернулась домой 12 января.

«Во время отсутствия в отношении школьницы и ей самой противоправных действий совершено не было. С несовершеннолетней полицейские провели профилактическую беседу о недопущении впредь подобных ситуаций», — сообщили в полиции.

Мать девочки привлечена к административной ответственности за то, что несвоевременно обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, поиски 13-летней школьницы начались 9 января. Как сообщила мать девочки, ребёнок ушёл из дома накануне Нового года, и с тех пор её местонахождение было неизвестно.

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Напомним, что по факту пропажи школьницы была организована доследственная проверка.

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