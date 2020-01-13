Екатеринбург, 13 января 2020, 07:41 — REGNUM В Екатеринбурге завершились поиски 13-летней школьницы, которая ушла из дома ещё 31 декабря. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении полиции по связям со СМИ городского УМВД, девочка самостоятельно вернулась домой 12 января.
Мать девочки привлечена к административной ответственности за то, что несвоевременно обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже ребёнка.
Как сообщало ИА REGNUM, поиски 13-летней школьницы начались 9 января. Как сообщила мать девочки, ребёнок ушёл из дома накануне Нового года, и с тех пор её местонахождение было неизвестно.
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Напомним, что по факту пропажи школьницы была организована доследственная проверка.
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