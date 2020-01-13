Хабаровск, , 07:47 — REGNUM Вспышка кишечной инфекции зафиксирована в интернате для престарелых и инвалидов в Хабаровском крае. 10 человек госпитализированы, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

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Следственный комитет начал проверку после того, как информация об отравившихся пациентах интерната появилась в СМИ.

«В ходе проверки будет дана оценка работе руководства интерната», — говорится в сообщении СУ СК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года в Хабаровском крае отравились 135 пациентов психинтерната.