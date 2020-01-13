Москва, , 07:27 — REGNUM Один человек погиб в результате пожара в жилом доме на востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

«Из квартиры был спасён один человек, ещё один, к сожалению, погиб», — говорится в сообщении.

Отмечалось, что возгорание возникло в квартире на четвертом этаже в жилом доме по Святоозерской улице. Общая площадь пожара составляла четыре квадратных метра.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января произошел пожар в жилом доме села Николаевка в Еврейской автономной области. В результате пожара погибли три человека — мужчина, женщина и ребенок. По предварительной версии, они отравились продуктами горения.

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