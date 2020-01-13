Петропавловск-Камчатский, , 07:26 — REGNUM На Камчатку со стороны Тихого океана надвигается мощный снежный циклон. Он задержится на полуострове не менее чем на сутки.

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По данным ИА «Камчат. Информ», благодаря циклону температура воздуха повысится до нуля, а затем и до плюсовых температур. Циклон принесёт очень сильный снегопад, особенно в ночь с понедельника на вторник — 13−14 января. К удару стихии готовятся дорожные службы, которые ещё не до конца справились с последствиями предыдущего циклона.

Как сообщало ИА REGNUM, Новый год Камчатка встретила сильным снегопадом и штормовым ветром.