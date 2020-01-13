Новосибирск, , 07:14 — REGNUM Подросток, застрявший в джакузи в аквапарке Новосибирска, скончался в реанимации, не приходя в сознание. Об этом сообщают «НГС Новости» со ссылкой на минздрав Новосибирской области.

16-летний подросток из Кемерова скончался сегодня, 13 января 2020 года, в 3:10 (время местное).

Как сообщало ИА REGNUM, следственные органы СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело после происшествия в новосибирском аквапарке.

Напомним, 8 января 2020 года 16-летний подросток застрял в джакузи.

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