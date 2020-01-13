Москва, , 06:56 — REGNUM Пассажирский самолёт Сухой Суперджет 100 экстренно сел в Москве. Лайнер должен был лететь в Ставрополь, но у него в полёте оторвалась обшивка двигателя.

По данным ТАСС, экипаж во время полёта заметил отсутствие внутренней части обшивки левого двигателя.

На борту находились 61 человек — 55 пассажиров и 6 членов экипажа. Посадка прошла в Шереметьево в штатном режиме, никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, катастрофы с SSJ 100 подтвердили системные проблемы в российской авиации. Что касается самого самолёта, который производит авиационный завод им. Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, то эксперты сходятся во мнении, что машине нужна серьёзная доработка. На модернизацию Суперджета Минтранс РФ выделил 15 млрд рублей.