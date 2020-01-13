Благовещенск, , 06:45 — REGNUM В Благовещенске с утра в понедельник, 13 января начали эвакуировать персонал и учащихся учебных заведений — образовательные учреждения по электронной почте получили сообщения о минировании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской администрации.

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Последовательно с утра и до обеда о получении сообщений о минировании отчитались практически все учебные образовательные учреждения Благовещенска — везде была проведена эвакуация учащихся и персонала, специальные службы начали проводить осмотр зданий.

Последний раз массовая эвакуация проводилась в Благовещенске в декабре 2019 года, когда сообщения о минировании так же поступили по электронной почте.

Как сообщало ИА REGNUM, эвакуация школьников проводилась на Дальнем Востоке в понедельник, 13 января во Владивостоке, Хабаровске, Биробиджане.