Манила, , 06:42 — REGNUM После выброса пара и пепла из жерла филиппинского вулкана Тааль изверглась раскаленная лава, сообщает 13 января The Associated Press.

На текущий момент сообщений о человеческих жертвах или значительном ущербе для инфраструктуры не поступало.

Одной из существенных проблем на текущий момент остается распространяющаяся нервозность среди эвакуированных из трех рыбацких деревень местных жителей.

«Люди паникую из-за вулкана, — рассказал мэр расположенного у вулкана города Балет Уилсон Маралит. — они хотят спасти свои средства к существованию, своих свиней и стада коров. Мы пытаемся помещать им вернуться».

Глава города призвал собрать дополнительный контингент военных и полицейских, чтобы не дать обезумевшим местным жителям пробраться в оставленные ими поселки.

Вулканологи отмечают, что на фоне ослабевания выбросов пара и вулканической пыли начинается извержение лавы.

Напомним, последняя активность вулкана Тааль была зафиксирована в 1970-х годах и длилась около четырех месяцев.