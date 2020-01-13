Хабаровск, , 06:25 — REGNUM Ледовую арену «Ерофей» и бассейн «Дельфин» эвакуируют в Хабаровске из-за сообщений о минировании.

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Сообщения о том, что в крупнейшие спортивные объекты региона заложены бомбы, поступили в разгар дня 13 января. В это время там проходили детские тренировки.

Как выяснило ИА Амурмедиа, сообщения поступили на электронные адреса спортивных организаций. Все дети и персонал эвакуированы. На объектах работает МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске из-за угрозы минирования эвакуированы все школы, в общей сложности более 62 тыс. детей. Из-за ложных сообщений о минировании эвакуируют школы Владивостока.