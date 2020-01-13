Якутск, , 06:22 — REGNUM Двоих детей-близнецов с высокой температурой в понедельник, 13 января доставили с самолёта из Сеула в инфекционную больницу Якутска.

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Высокую температуру в 39 градусов у близнецов обнаружили во время прохождения санитарно-карантинного контроля. У детей подозревают ОРВИ или грипп.

«Роспотребнадзор Якутии усилил санитарно-карантинный контроль на международных авиарейсах. С начала года это второй случай выявления лиц с подозрением на инфекционное заболевание», — пишет «Якутия.Инфо».

Как сообщало ИА REGNUM, в детсаду № 444 Челябинска подозревают кишечную инфекцию, заболели дети из разных групп сада.