Анива , , 06:13 — REGNUM Автомобиль Nissan AD съехал в кювет в Анивском районе Сахалинской области, передает АСТВ.

По предварительной версии, 62-летнему водителю иномарки стало плохо во время движения, в результате чего автомобиль потерял управление и выехал в кювет. Водитель Nissan скончался еще до приезда скорой помощи. Также в салоне иномарки находилась супруга погибшего, она не пострадала. По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января два легковых автомобиля столкнулись в Южно-Сахалинске. В результате аварии пострадали водители обоих транспортных средств, их госпитализировали. По словам очевидцев ДТП, водитель одной из иномарок во время аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

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