Южно-Сахалинск, , 06:17 — REGNUM Министерство здравоохранения Сахалина опровергло сообщения, распространяемые в социальных сетях, о том, что у граждан в облегчённом порядке могут быть изъяты органы, причём, как у взрослых, так и у детей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу минздрава Сахалина.

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Опровержение шокирующих слухов ведомство опубликовало на своей странице в Instagram. В сообщении говорится, что слухи о разрешенном якобы изъятии органов распространяются в социальных сетях. Они не имеют под собой никаких оснований. Это фейк. Никаких нормативных актов для проведения подобных действий не существует.

«Законодательство о трансплантации органов действует в РФ с 1992 года и неоднократно совершенствовалось, в том числе и с участием Верховного суда РФ. Сейчас Минздравом РФ совместно с экспертным сообществом разработан проект федерального закона, гарантирующий дополнительную защиту как донора, так и реципиента», — говорится в сообщении минздрава Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, Минздрав РФ провёл горячую линию по вопросам трансплантации органов детям. Горячая линия была открыта после увольнения известного трансплантолога Михаила Каабака.