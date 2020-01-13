Екатеринбург, , 06:08 — REGNUM В Екатеринбурге, по данным синоптиков, к концу рабочей недели ожидается потепление до трёх градусов выше нуля. Как сообщает информационный портал Е1, в остальные дни рабочей недели в городе также будут лёгкие морозы.

Так, в понедельник и вторник в областном центре ожидается дневная температура воздуха до минус трёх градусов. В среду похолодает до минус пяти градусов, а уже в четверг воздух прогреется до одного градуса ниже нуля. В пятницу, 17 января, по прогнозам синоптиков, температура воздуха поднимется до трёх градусов тепла.

Существенных осадков в эти дни не ожидается.

Как сообщало ИА REGNUM, не по-зимнему тёплая погода установилась в Екатеринбурге перед Новым годом. Так, 31 декабря 2019 года после 20-градусных морозов потеплело до минус восьми градусов, а 1 января воздух прогрелся до четырёх градусов ниже нуля.

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