Москва, 13 января 2020, 06:06 — REGNUM Российская актриса и режиссер Рената Литвинова заявила о том, что неприлично наезжать на нее на пешеходном переходе да еще в день рождения. Соответствующий пост актриса опубликовала в Instagram.
По словам Литвиновой, в ДТП она попала «совершенно трезвая». Несчастный случай произошел, когда она следовала в салон после пробежки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Литвинова подтвердила появившуюся в СМИ информацию о ДТП, отметив, что с ней уже все хорошо. заявила, что с ней «уже все хорошо».
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