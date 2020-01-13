Москва, , 06:06 — REGNUM Российская актриса и режиссер Рената Литвинова заявила о том, что неприлично наезжать на нее на пешеходном переходе да еще в день рождения. Соответствующий пост актриса опубликовала в Instagram.

По словам Литвиновой, в ДТП она попала «совершенно трезвая». Несчастный случай произошел, когда она следовала в салон после пробежки.

«Единственное, что я сказала девушке, которая была за рулём, «Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения», — рассказала подписчикам актриса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Литвинова подтвердила появившуюся в СМИ информацию о ДТП, отметив, что с ней уже все хорошо. заявила, что с ней «уже все хорошо».

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