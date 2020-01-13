Биробиджан, 13 января 2020, 06:14 — REGNUM Практически все школы Биробиджана по электронной почте получили в понедельник, 13 января, сообщения о минировании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.
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Эвакуация проведена из всех учебных заведений города, специальные службы вошли в здания. Здесь работают спасатели и кинологи.
Учащиеся выведены в близлежащие учреждения, способные принять значительное количество людей.
Как сообщало ИА REGNUM, сообщения о минировании получили в понедельник, 13 января, несколько школ Владивостока и Хабаровска, откуда проведена эвакуация учащихся.