Екатеринбург, , 05:52 — REGNUM На Среднем Урале количество привлечённых к труду осуждённых граждан, имеющих исполнительные документы, увеличилось на 9,8%. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Таким образом в 2019 году на Среднем Урале было трудоустроено 3264 граждан (на 360 человек больше, чем в 2018 году), имеющих иски от потерпевших по гражданскому судопроизводству. Это составляет более 60% от общего количества трудоустроенных осуждённых, отбывающих наказание в Свердловской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года уральские осуждённые выплатили по искам потерпевшим свыше 94 млн рублей. Это на 19 млн больше, чем в 2018 году.

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