Якутск, , 05:26 — REGNUM Из 71 заболевшего корью в Якутии 68 излечились, обстановка остаётся управляемой, отметили на совещании при главе республики Айсене Николаеве специалисты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В период с 30 декабря по 10 января прививки от кори получили 2743 человека, из них 350 детей. В новогодние праздники работали 12−14 прививочных бригад. Согласно прогнозам врачей, к началу февраля заболеваемость корью может быть устранена.

Несмотря на благоприятный прогноз, принято решение закупить ещё 40 тыс. доз вакцины.

«Среди школьников и студентов необходимо ситуацию держать на постоянном контроле и исполнять все оперативные мероприятия по недопущению дальнейшего распространения заболевания», — сказал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, непривитых от кори детей и работников сферы образования временно отстраняли от посещения учебных учреждений.