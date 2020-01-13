Владивосток, , 05:15 — REGNUM В 11 школах Владивостока, в которых утром в понедельник, 13 января, была проведена эвакуация после получения сообщений о предполагаемом минировании, работают кинологи со специально обученными собаками, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Во Владивостоке массово эвакуируют школы после сообщений о минировании

К настоящему времени уже известно об одиннадцати школах, получивших сообщения о минировании. Это школы № 1, 11, 13, 14, 22, 25, 33, 38, 43, 45, 76. Во всех школах была проведена эвакуация и сотрудники специальных служб приступили к осмотру помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке прошла массовая эвакуация учеников после того, как школы стали получать сообщения о якобы минировании зданий. В социальных сетях преподаватели попросили родителей забрать учеников младших классов домой.