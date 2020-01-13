Южно-Сахалинск, , 05:05 — REGNUM Два автомобиля столкнулись на северо-западной объездной дороге на Сахалине, передает АСТВ.

Сообщается, что автомобиль Suzuki Escudo ехал из Дальнего в сторону улицы Ленина в Южно-Сахалинске и столкнулся с Toyota Corolla, вылетевшим на встречную полосу. В результате ДТП пострадали водители обоих транспортных средств, их госпитализировали. Очевидцы отмечают, что водитель Toyota мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Выясняются причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января два легковых автомобиля столкнулись в Краснодарском крае под Новороссийском. В результате ДТП погиб один человек, еще четверо получили травмы различной тяжести.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДТП под Новороссийском погиб один человек, пострадали четверо