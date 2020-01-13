Биробиджан, , 05:06 — REGNUM В результате пожара жилого дома, который произошёл в селе Николаевка Смидовичского района Еврейской автономной области, погибли три человека, в том числе несовершеннолетний ребёнок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по ЕАО.

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Пожарные расчёты, прибывшие к месту пожара, в задымлённом доме обнаружили тела трёх человек без признаков жизни: мужчины 1991 г.р., женщины 1988 г.р. и ребёнка 2013 г.р. По предварительной информации они отравились продуктами горения.

Как сообщало ИА REGNUM, десять человек погибли в пожарах с начала года в Прикамье. Всего с начала года в регионе произошло 69 бытовых пожаров.