Пекин, , 04:51 — REGNUM Захвативший заложников и угрожавший взрывом преступник застрелен полицейскими в автономном регионе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщает 13 января Xinhua со ссылкой на сообщения местной полиции.

Как стало известно, вооруженный преступник по фамилии Чжоу около 11:00 захватил в заложники трех человек в районе Синьчэн, и угрожая пистолетом удерживал их до вечера, когда и был застрелен сотрудниками.

В ходе спецоперации заложники не пострадали. Взрывчатка была изъята и деактивирована. Полицейские устанавливают мотивы преступника и обстоятельства преступления.