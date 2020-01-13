Хабаровск, , 04:50 — REGNUM Из школ Хабаровска эвакуированы более 62 тыс. детей в связи с сообщениями о минировании. В настоящее время в столице региона эвакуированы все школы.

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В учебные заведения прибыли взрывотехники, кинологи с собаками. По данным ИА Хабаров. Тудей, всего в Хабаровске 70 школ, расположенных в 79 зданиях. Эвакуированы все.

Как сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 13 января, ложные сообщения о минировании школ получены в Хабаровске и Приморье. В столицах регионов эвакуируют детей.