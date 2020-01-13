Сейлем, США, , 04:33 — REGNUM Семью из трех человек, катавшуюся на доске для серфинга на побережья штата Орегона, накрыло волной. Двое детей погибли, сообщает 12 января The Associated Press.

Как стало известно, 47-летний Джереми Стайлз из Портленда с сыном 4 лет и дочерью 7 лет катался на доске в море в районе Соколиной бухты, когда всех троих накрыло волной. Мужчину и девочку позже выбросило на берег. Оба были доставлены в больницу, где медики констатировали смерть ребенка. О состоянии отца информации не поступало.

Поиски мальчика продолжались до темноты, но так и не увенчались успехом.

Ранее экстренные службы распространили сообщение об опасности океана из-за высоких волн.