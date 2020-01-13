Анадырь, , 04:47 — REGNUM В столице Чукотки Анадыре в понедельник, 13 января из-за непогоды отменили уроки в школах для учеников с 1 по 7 классы.

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Внеплановый выходной из-за снегопада и метели получили школьники Анадыря, сообщает ИА «Чукотка».

Порывы ветра достигают 22−27 м/с, температура воздуха от — 3 до — 5 градусов. Регион уже несколько дней находится во власти циклона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае наблюдается сильная метель и резкое похолодание.