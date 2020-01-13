Владивосток, , 04:14 — REGNUM Сообщения о минировании школ заставляют проводить эвакуации во многих школах Владивостока, к настоящему времени стало известно о чрезвычайных происшествиях ещё в нескольких школах города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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К школам № 22 и 33, сообщения о «минировании» которых с утра начали распространяться в социальных сетях Владивостока, к настоящему времени добавились школы № 11, 13, 14, 25 и 45.

«У кого дети учатся в младших классах, срочно забирайте детей домой!», — пишут родителям в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 13 января, в нескольких школах Владивостока спасатели и спецслужбы начали проводить эвакуацию учащихся после поступления сигналов о «минировании» помещений. Подобная ситуация разворачивается и в Хабаровске.